تراند الفن: أبرزها اصفرار الجلد وبياض العين.. تعرف على أعراض الإصابة بمرض الغدة الدرقية عن الأطفال

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:09 صباحاً - يعد تحليل الغدة الدرقية من أكثر التحاليل أهمية والتي يجب أن تتم عند الولادة، نظرًا لخطورة المرض الذي يتعلق بها، وعلى الرغم من كونه نادر الحدوث عند الأطفال، إلا أنه يؤدي إلى مشاكل صحية لجسم الاطفال، وتنقسم مشاكل الغدة الدرقية إلى قسمين، وهما كسل الغدة أو فرط نشاطها.

غير أن الأسباب الأكثر شيوعا في كسل الغدة الدرقية عند الأطفال هي قصور الغدة الدرقية الخلقي، أما فرط نشاط الغدة فهو نادر الحدوث لدى الطفل ويحدث بسبب مرض جريفز أو التهابات الغدة الدرقية.

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