تراند الفن: التعليم تنشر مراجعة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مراجعة مادة الجغرافيا “ الشعبة الأدبية”، غدًا الأربعاء في تمام الساعة 2 ظهرًا.

وتبث “التعليم”، مراجعة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة عبر منصة “حصص مصر” التعليمية التابعة للوزارة.

وفي وقت سابق، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الأسئلة التي يتم وضعها لطلاب الثانوية العامة في الامتحانات الحالية، يتم وضعها بشكل تقني وفني كبير مبني على الفهم والتحليل والتدقيق.

وأضاف “شوقي” خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن وضع الأسئلة والإجابة عليها يوضح مهارة الطالب وإظهار قدراته الحقيقية، وبنوك الأسئلة بداية من أولى ثانوي حتى الصف الثالث، ودور الوزارة ليس هدفه إرضاء الناس، ولكن فرز الطالب وتقيمه بدقة شديدة، بنسب معينة تظهر استجابته لما يتم دراسته عبر المدرسة.

وتابع وزير التربية والتعليم: “ليس دور الوزارة إسعاد كل الطلاب وإعطائهم نسبة 100% في كل الدرجات، ولكن فرز مستويات الطلاب والحديث المتكرر عن صعوبة الامتحان وسهولته ليس وقته، والنتيجة النهائية هي الفيصل، ورسالتي إلى أولياء الأمور: هذه أول مرة تطبق الامتحانات بمنهجية علمية، مبنية على تكافل الفرص، واللغة القديمة التي كانت تدار بها الثانوية العامة انتهت، والامتحانات الحالية ستظهر مستوى الطالب الحقيقي”.

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