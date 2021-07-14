تراند الفن: “السكة الحديد” تستقبل 33 عربة روسية ومجرية جديدة قادمة عبر ميناء الإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 06:09 صباحاً - استقبلت هيئة السكك الحديدية دفعة جديدة من العربات الروسية المجرية قادمة عبر ميناء الإسكندرية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة التى أبرمتها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وتضم الدفعة الجديدة 33 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية تشمل 20 عربة من روسيا 13 عربة من المجر، ليرتفع عدد العربات التى وصلت من الصفقة حتى الآن إلى 460 عربة ذات تهوية ديناميكية روسية ومجرية، ويتوالى وصول باقى العربات على دفعات بواقع 35 عربة شهريا.

صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وتساهم الصفقة فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، حيث أن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

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