تراند الفن: فينجادا: لا أتواجد مع الاتحاد المصري من أجل المال.. ودوري المساعدة وليس التدخل في قرار الجهاز الفني

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 06:09 صباحاً - قال فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات تلفزيونية: “لست هنا من أجل التدخل في قرارات المدير الفني لمنتخب مصر، أحترم كل قرارات الجهاز الفني وآراءهم، ولكني سأسعي لخلق أفضل ظروف لتحقيق النجاح، لأن نجاح المنتخب المصري نجاح للكرة المصرية.

وأكمل في تصريحاته “أنا هنا لدعم الأجهزة الفنية للمنتخبات، ولتقديم النصائح من خلال خبراتي كمدير فني، وهم يعلمون جيدًا أن الكلمة النهائية لهم”.

وأكد علي أنه يتطلع إلى الارتقاء بالكرة المصرية وتطويرها بمساندة اتحاد كرة القدم وقادرون على النجاح في ذلك.

وكشف في تصريحاته علي أنه لم يتحدث كثيرََا في راتبه مع مسئولي اتحاد الكرة، لأنه لا يتواجد هنا من أجل المال، موضحًا أن عقده يمتد لـ عام واحد قابل للتجديد.

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