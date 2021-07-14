تراند الفن: شاهد : زوجة شهاب جوهر الأولى تخرج عن صمتها وتعلق على زواج طليقها من إلهام الفضالة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏47 دقيقة مضت المرصد 23 زيارة

صحيفة المرصد: خرجت زينب الموسوي، الزوجة الأولى للفنان الكويتي شهاب جوهر، عن صمتها بعد الإعلان امس عن زواج طليقها من الفنانة الكويتية إلهام الفضالة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي سكرين شوت من حسابها قالت فيه: “يا رب صبرني.. اللهم أجبر كسر قلبي.. دعواتكم لي.. لك الحمد ولك الشكر يا الله”.

وكانت قد ظهرت الممثلة الكويتية ​إلهام الفضالة​ امس لأول مرة مع زوجها الممثل الكويتي ​شهاب جوهر​ بمقطع فيديو، أشارت فيه الفضالة إلى أنه كانت قد تطلقت سابقا من أجل بناتها، وتكتمت على الأمر، مضيفة أنه تمت خطوبتها على جوهر في شهر حزيران الماضي، إذ أنه عندما تأكد أنها كانت انفصلت عن زوجها الأول، تكلم معها في الموضوع، وبعدها تم النصيب.

وأضافت إلهام : “نحنا مشينا بطريق الحلال”.وتابع جوهر: “نحنا مشينا على أعرافنا وأصولنا، وأنا عندي عيالي نحافظ عليهن، ومستحيل نضحي بأبنائنا،”.

وقد شكّل زواجها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.