تراند الفن: أحمد عز ينفي مشاركته في مسلسل “الاختيار 3”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 06:09 صباحاً - نفى الفنان أحمد عز مشاركته في بطولة الموسم الثالث من مسلسل “الاختيار”، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية.

وقال أحمد عز لـ “القاهرة 24” على هامش حضوره العرض الخاص لفيلمه الجديد “العارف”، إنه ليس من فئة الفنانين الذين سيشاركوا كل عام بعمل درامي جديد، فبالتالي لن يشارك في “الاختيار 3” أو “هجمة مرتدة 2”.

وأضاف، أنه لا يعلم مدى صحة مشاركة الفنان أمير كرارة في الجزء الثاني من مسلسل “هجمة مرتدة”، وإذا كان سيشارك فيتمنى له تحقيق نجاح أكبر مما حققه في الجزء الأول.

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