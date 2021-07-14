تراند الفن: تؤثر على النمو العقلي.. تعرف على أضرار الشيكولاتة على الأطفال

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 06:09 صباحاً - تعتبر الشيكولاتة من أكثر الأطعمة الشهية التي يفضلها الكبار والصغار، وهناك العديد من الأمهات التي تمنح أطفالها الشيكولاتة كهدية لهم، ولكن هناك اضرار صحية يسببها تناول الشيكولاتة للاطفال وخاصة الرضع.

1- تعتبر الشيكولاتة من الوجبات الغذائية الغنية بالسكريات، وبالتالي فهي غنية بالدهون أيضًا، فهي تؤدي إلى اكتساب المزيد من الوزن أو مرض السمنة.

2- تحتوي الشيكولاتة على مادة الكافيين، وهو استهلاكه غير مفيد اطلاقًا لجسم الاطفال، لأنه قد يؤثر على نمو الدماغ، لذا ينصح بالابتعاد عن إعطائه للأطفال سواء كان من الشيكولاتة أو من المشروبات مثل الشاي والقهوة والنسكافيه.

3- قد تسبب الشيكولاتة إصابة الأطفال بالحساسية، إذا كانوا يعانون منها تجاه الشيكولاتة، كما يمكن أن يكون الطفل لديه حساسية من المكونات الأخرى الموجودة بها، مثل الصويا أو المكسرات، لذلك يفضل قراءة الملصق الغذائي جيدًا واستشارة طبيب الأطفال، حيث يجب على الأم بشكل عام أن تستشير الطبيب قبل اعطاء الطفل أية أطعمة.

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