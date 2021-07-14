تراند الفن: استفتاء على تحفتين لاختيار “قطعة يوليو” بمتحف آثار مطار القاهرة الدولي (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أعلن متحف آثار مطار القاهرة الدولي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن إجراء استفتاء شعبي لمحبي الآثار، تحت عنوان “أنت من تقرر”، لاختيار “قطعة شهر يوليو”، لتكون في المدخل الرئيسي للمتحف.

وعرض متحف آثار مطار القاهرة الدولي قطعتين، ضمن مقتنيات المتحف ليتم اختيار واحدة منها للعرض، حسب الاستفتاء الشعبي لمحبي الآثار.

وشملت القطع المعروضة في متحف آثار مطار القاهرة الدولي ما يلي:-

1- ملعقة الزينة تعود إلى “الدولة الحديثة” استخدم هذا النوع من الملاعق في تجميع المستحضرات مرهميه القوام.

2- نموذج سرير من الخشب له مقعد ومسند رأس، تم العثور عليه في سقاره.

ويضم المتحف نحو 70 قطعة أثرية منتقاة بعناية من قِبل اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، من مخازن عدد من المتاحف منها مخازن المتحف المصري بالتحرير ومتحف السويس والمتحف اليوناني الروماني، لتعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية العريقة منذ العصور المصرية القديمة والقبطية والإسلامية.

يذكر أن متحف المطار تم افتتاحه بواسطة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، في الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، الذي يحتفل به اليوم الموافق 18 مايو من كل عام.

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