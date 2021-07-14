تراند الفن: إمام مسجد تركي يعتدي على طفل بطريقة وحشية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏14 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق اعتداء إمام مسجد تركي، بالضرب بطريقة وحشية على طفل (9 سنوات).

وتبين أن الطفل كان توجه للمسجد هو وأصدقاءه من أجل حفظ القرآن، فيما قام إمام المسجد بالاعتداء عليه بالضرب بحجة أنه تسبب في حدوث ضوضاء.

وأثار الفيديو حالة من الغضب بين المغردين الذين تداولوا المقطع وأعربوا عن استنكرهم لاعتداء إمام المسجد على الطفل بهذه الطريقة.

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