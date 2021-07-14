تراند الفن: مصرع شاب غرقا بترعة الفؤادية في قنا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 06:09 صباحاً - لقي شاب مصرعه، غرقا بترعة الفؤادية بقرية العضاضية بأبوشوشة بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد مدير المرفق يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب غرقا بترعة الفؤادية بقرية العضاضية بأبوشوشة بمركز أبوتشت، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع محمود علي محمود، يبلغ من العمر 17 عاما، بترعة الفؤادية بقرية أبوشوشة بمركز أبوتشت، وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال الجثمان.

حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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