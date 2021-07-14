فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:09 صباحاً - صحيفة المرصد: نشر الصحفي أبو طلال الحمراني سلسلة تغريدات كشف خلالها تفاصيل الخلاف بين الفنانتين “ه ش” و “إ ف”. الممثلتين وحرب الابتزاز

وبدأ الحمراني تغريداته قائلا: “ممثلة غثيثة صار لها يومين تلمح على ممثلة قطعت علاقتها بها وكأنها تقوم بابتزازها بكشف حقيقة أمر ما وبما أن الموضوع يتعلق بقضية جنائية حصلت سابقا فسوف أقوم بكشف بداية الأحداث . ” جريمة قتل

وتابع: الممثلتين وحرب الابتزاز بينهما له علاقة بقصة جريمة قتل حصلت عام 2003 عندما أقدم رقيب في وزارة الداخلية على قتل عسكري في الجيش ويحمل الجنسية العمانية في شاليهات الجليعة. سبب الجريمة

وأوضح أن سبب الجريمة هو اكتشاف العسكري العماني أن صديقته موجودة في شاليهات جليعة وقام بأخذها بسيرته بالقوة حيث اتصلت والدة الممثلة المعروفة بصديقها الرقيب وحضر برفقته خاله وانطلقوا الثلاثة بمطاردة مركبة العسكري العماني وإجباره على التوقف . اكتشاف قصة الجريمة

وتابع: بعد إيقافه قامت والدة الممثلة بإعطاء الرقيب “سكين” جلبتها معها حيث قام بطعن العسكري العماني حتى فارق الحياة وعند هروبهم قامت كذلك بالتخلص من أداة الجريمة “السكين” وتم الحكم على القاتل بالإعدام فيما حكم على والدة الممثلة بالسجن 15 سنة . وأردف : طبعا أم الممثلة انتهت محكوميتها وطلعت من السجن”

واختتم تغريداته قائلا: “الممثلة الغثيثة قبل تقريبا 10 سنوات تم سجنها بتهمة مقاومة رجال الأمن وعدم الانصياع للأوامر ولما دخلت السجن تعرفت على أم الممثلة المعروفة وكشفت قصتها ومن يومها شغالة ابتزاز ياتشغليني يا ابط الجربه “.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “أبو طلال الحمراني” يكشف تفاصيل الخلاف والابتزاز بين فنانتين.. وسر جملة: ياتشغليني يا ابط الجربة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.