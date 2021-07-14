تراند الفن: انفجار عرضي بساحة خارج مدينة الخرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏7 دقائق مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد – واس:صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزاره الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بوقوع انفجار عرضي عند الساعة (0510) من صباح اليوم الأربعاء، الموافق 14 يوليو 2021م، بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، والمخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام.

وأضاف العميد المالكي، أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر – ولله الحمد – ويجري متابعة الحادث العرضي من جهات الاختصاص.

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