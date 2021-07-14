فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:09 صباحاً - كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة عن موعد سفر رباعي الأهلي

لانضمامهم إلى بعثة الفراعنة استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو

2020.

وقال مجاهد في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم

في أحد فنادق القاهرة، منتخب مصر يملك عناصر مميزة ونعمل على التواجد في مركز مميز،

وليس التمثيل المشرف فقط.

وأكد مجاهد أن، رباعي الأهلي “محمد الشناوي، حمدي فتحي،

أكرم توفيق، صلاح محسن” من المقرر أن ينضموا إلى بعثة الفراعنة الأولمبي، بعد

خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 19 يوليو حتى يكتمل القوام النهائي”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المصريون وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن انضمام محمد الشناوي لبعثة المنتخب الأولمبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.