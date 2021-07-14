شوف أقوى عروض عيد الأضحى وعروض بنده بصفحة واحدة Panda وبنده اون لاين Hyper Panda

يعتبر هايبر بنده ماركت Panda market من أكبر محلات البيع في الوطن العربي، حيث يقدم أقوى العروض اليومية على جميع الفئات من المنتجات التي يحتاجها كل منزل، سواء كانت غذائية، أم أى منتج آخر، ويمنشر الماركت في معظم الدول العربية بمدنها، وحاصة دول الخليج العربي، كما يقدم هايبر بنده وبنده ماركت بجميع فروعه العديد من التخفيضات ضمن عروض بنده بصفحة واحدة من اليوم 14 يوليو، ولمدة أسبوع كامل على جميع المنتجات بأجود الماركات المحلية، والعالمية.

عروض بنده بصفحة واحدة Panda

يقدم هايبر بنده، وبندة ماركت أقوى الخصومات على جميع المنتجات الغذائية لديه، ومنها: خصم مميز على برجر الدجاج المغلف بالخبز الجامبو العائلي من ماركة الكبير Al Kabeer، كما يقدم عرض خاص على سعر عبوات كرات لحم الدجاج من نفس الماركة المميزة، وعلى عبوات فلافل الكبير، كما يقدم تخفيض مميز على سعر برجر الدجاج المغلف بالخبز من ماركة طيبات الإمارات الشهيرة، ويقدم خصم مميز على أسعار عبوات حلقات الدجاج، والجبنة من نفس الماركة الشهيرة.

عروض هايبر بنده اليوم Hyper Panda

كما يقدم هايبر بنده أيضاً وبجميع فروعه بالمملكة العربية السعودية خصومات مميزة، ومفاجآت عديدة على العيد من السلع الغذائية لكل منزل، ومثل: الخصم المميز على سعر عبوات برجر السنبلة، كما يتوفر أيضاً خصم مميز على سعر طبق الخضراوات المجمد من السنبلة، وعلى العبوة الإقتصادية من البطاطس المقلية ماركة السنبلة، وكذلك يتوفر بسعر جيد الفطيرة السادة ماركة الوليمة، وعرض على الملوخية السادة من السنبلة، وكذلك على الملوخية بالتقلية، وعلى عبوات البصل الأحمر المقطع، وعلى عبوات عجينة الفلافل، وبرجر السنبلة.

عروض بنده الصفحة الرئيسية

ويوفر الماركت أيضاً عروض وخصومات آخرى على: عبوات رقائق السبرينج رولز من ماركة الوليمة، وعلى شرائح عجينة الرقائق الهشة من الوليمة (الباف بيستري) ، ويقدم أيضاً خصومات متعددة على العبوة الربع كيلو من أصابع الجبنة مع الدجاج من ماركة الكبير Al Kabeer، وأيضاً على كفتة الدجاج مميزة المذاق من الكبير، وغيرها من العروض عبر موقع ثقفني الرسمي.