تراند الفن: دنجوان النوبه ومانو الفرنسية يرزقان بطفلهما الأول

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 08:09 صباحاً - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي علي “الفيس بوك” صورة تجمع صابر عسكر المعروف إعلاميًا “بدنجوان النوبة” مع زوجته الفرنسية “مانو” ومولودهم الأول “إبراهيم”.

ويأتي ذلك بعد أن نشر صابر عسكر، على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”:”الحمد لله رب العالمين رزقني الله اليوم بمولود اسمه إبراهيم نسال الله رب العرش العظيم أن يجعله صالحا مؤمنا”.

والجدير بالذكر إنه منذ عام أعلن صابر عسكر خبر زواجه من فتاة فرنسية تدعو “مانو”، والتي أشهرت إسلامها قبل زواجها أثناء زيارتها إلى مدينة أسوان.

وكانت قد شهدت منصات التواصل الاجتماعى فيديو متداول لسائحة فرنسية تعلن إسلامها وزواجها من رجل نوبى فى جزيرة هيسا التابعة لمحافظة أسوان، على هامش احتفال أهالي الجزيرة بالمولد النبوى الشريف، مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعى بنشر ذلك الحدث على جميع منصات السوشيال ميديا.

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