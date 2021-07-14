تراند الفن: اليوم.. قطع المياه عن مدينة بنها بالقليوبية لمدة 8 ساعات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن إجراء أعمال غسيل دوري لشبكات المياه بمدينة بنها، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة الخامسة فجر الخميس.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه سوف يتم زيادة كمية الكلور بشبكات المياه بالمدينة نظرًا لأعمال الغسيل والتعقيم التي تتم بصفه دورية.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه، وعدم استخدام المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق متصل، أفاد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بأنه يتم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بمنطقة الشهيد إمام الوكيل، بمركز شبين القناطر محافظة القليوبية، ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمناطق التي تعاني من سوء بعض الخدمات.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في بيان له اليوم، أنه جارى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمنطقة الشهيد إمام الوكيل بشبين القناطر بإجمالي أطوال شبكات 420 متر قطر 14 بوصة، وتنفيذ 10 مطابق صرف صحى بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 10 ملايين و600 ألف جنيه.

وأشار المهندس مصطفى مجاهد، إلى أن مُبادرة رئيس الجمهورية، حياة كريمة تهدف إلى الارتقاء بالقرى، ورفع المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

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