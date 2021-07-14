نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية أضحية العيد الأضحى 1442 اوفر من اسواق العثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية أضحية العيد أرخص مع عروض العيد الأضحى المقدمة من اسواق العثيم، حيث تهتم مجموعة العثيم ماركت Al Othaim Market والموجودة بالعديد من المناطق داخل المملكة العربية السعودية بعرض أفضل وأجود أنواع الماشية والأغنام، والتي تتمتع بالجودة من حيث الوزن والمضمون وذلك مقابل أقل الأسعار في السوق السعودي، ولذلك لكل من يهتم بشراء الأضحية في العيد الأضحى للعام 1442 تقدم لكم مجموعة أسواق العثيم العديد من الخيارات تحت شعار “وكلنا وتوكل”، بحيث تقدم للعملاء تسهيلات عملية الشراء والمرونة في الدفع والأمانة والمسؤولية عند تسليم الأضحية لأصحابها، بحيث توفر خدمات الذبح والتقطيع لعملائها، وفي التالي كافة التفاصيل حول عروض أضاحي العيد في السعودية.

عروض العثيم السعودية أضحية العيد

تعرض متاجر العثيم بالمملكة السعودية قسيمة الأضاحي المتوفرة على تطبيق اكتساب، وذلك ليتمتع به المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة باعتبارها أحد أهم الشعائر الإسلامية في عيد الأضحى ومن السُنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن المسلمين يدركون فضل الأضحية فيبادروا بحجز أضاحي العيد الأضحى من كل مكان، ولذلك تتمكن أسواق العثيم من تولي كافة مراحل الأضحية بدايةً من تسهيل حجزها على المواطنين والعملاء، وحتى مرحلة استلامها مقطعة أو لصرفها وتسليمها إلى أحد الجمعيات الخيرية التالية وذلك من خلال تصوير قسيمة الأضحية وإرسالها إلى الجمعية المستفيدة:

جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية

جمعية النهضة النسائية الخيرية

جمعية أسر التوحيد الخيرية.

عروض العيد الأضحى في السعودية

في حالة كان العميل يرغب بصرف قسيمة الأضاحي والمتوفرة أون لاين الآن على تطبيق اكتساب السعودية، بإمكان العميل تسليم القسيمة وصرفها في أحد الفروع التالية، والتي تهتم بكافة المراحل لحين إستلام الأضحية على أكمل وجه، ومن هذه الفروع المتاح صرف قسيمة الأضاحي من اكتساب عبرها والمتاحة في مدينة الرياض فقط:

فرع الملز متواجد بشارع فاطمة الزهراء.

فرع هايبر خريص في شارع حسان بن ثابت.

فرع هايبر الربوة الموجود على الطريق الدائري الشرقي والمتواجد بين مخرجي 14 و 15.

فرع المروج كاش الموجود بشارع الأمير تركي الثاني مع المغيرة بن شعبة.

طريق هارون الرشيد في تقاطع ابوعبيده بن الجراح مع طريق هارون وذلك في مخرج 16.

هايبر السويدي الموجود تقاطع الملك فهد مع شارع السويدي العام.

فرع الشفاء شارع الستين تقاطع شارع الترمذي.

ركن الأنفال الموجود على طريق المائة مخرج 15 شرق.

فرع البديعة في شارع المدينة المنورة.

فرع عقبة بن نافع في طريق الملك عبدالله شرق.

العثيم أسعار أضحية العيد

لكل من يبحث عن أفضل الأضاحي بأسعار مناسبة وأوزان مضمونة، بالإضافة إلى الجودة والخدمات المقدمة مجانًا مثل خدمات الذبح والتقديم للعملاء، يمكنكم الحصول على قسيمة الأضاحي والتي تتضمن: