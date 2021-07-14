نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف لولو هايبر وعروض عيد الأضحى الرائعة علي الفواكه واللحوم والأسماك في المقال التالي

نقدم لكم اليوم وحتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢١، عروض عيد الأضحى من لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية وبجميع فروعه وأيضا الشراء عبر الإنترنت، فيعتبر لولو هايبر ماركت من أقوى الهايبر التي تبادر بعرضها وتخفيضاتها الرائعة في جميع المناسبات المهمة ومنها الأعياد ليشارك جميع المواطنين فرحة قدوم عيد الأضحى. لولو هايبر وعروض عيد الأضحى الرائعة على الفواكه والخضروات سعر ١٠ قطع من الدجاج المجمد التنمية فقط ٨٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٣٨.٥ ريال سعودي، ٥ كجم من الأرز لبسمتي الأبيض بسعر ٢٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٥٧ ريال سعودي.

مسحوق غسيل برسيل ٦.٥ كجم فقط بسعر ٣٦.٥ ريال سعودي بدلا من ٥٥.٥ ريال سعودي، شوكولاتة فيريرو روشيه بسعر مميز ٣٢.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٥ ريال سعودي .

مسحوق غسيل برسيل ٦.٥ كجم فقط بسعر ٣٦.٥ ريال سعودي بدلا من ٥٥.٥ ريال سعودي، شوكولاتة فيريرو روشيه بسعر مميز ٣٢.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٥ ريال سعودي . بينما سعر حبة من الأناناس ٦.٥ ريال سعودي بدلا من ٨.٩٥ ريال ستودي، فمن المعروف أن الأناناس من أكثر أنواع الفواكه فائدة حيث إنه يساعد بشكل جيد جدا في عملية الهضم بشكل سليم وصحي، غني بالفسفور والمعادن الأخرى الهامة جدا في تكوين عظام الجسم، يحتوي أيضا الأناناس على فيتامين ج الذي يساعد في إبقاء البشرة نضرة ومشرقة، غني أيضا بالألياف المفيدة للجسم وللشرايين وأيضا يساعد في إنقاص الوزن بشكل جيد.

سعر الكيلو من العنب الأحمر المصري ٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٥.٩٥ ريال سعودي، سعر الكيلو من القرع السعودي ٢.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٥.٩٥ ريال سعودي، فالقرع مصدر غني جدا للفيتامينات والمعادن وأيضا غني بمضادات الأكسدة الهامة جدا لصحة الجسم والبشرة، ويكون له دور مهم جدا في حماية الجسم من الأمراض المزمنة ومنها أمراض القلب، وهو مفيد جدا للحفاظ على صحة العيون.

بينما يكون سعر الكيلو من الخس السعودي ٣.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦.٩٥ ريال سعودي.

ثم يكون سعر الكيلو من البرتقال الإفريقي ٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٧.٩٥ ريال سعودي. عروض وتخفيضات اللحوم في عيد الأضحى من لولو يكون سعر الكيلو من لحم الغنم الهندي فقط ٤٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦٣.٩ ريال سعودي.

بينما سعر الدجاج الطازج من إنتاج ١٣.٥ ريال سعودي بدلا من ١٧.٥٥ ريال سعودي.

ولكن سعر الكيلو من مكعبات اللحم البقري ٢٣.٩٥ ريال سعودي.

بينما سعر الكيلو من لحم العجل دون عظم ٤٥.٩٥ ريال سعودي.

ثم يكون سعر الكيلو من الخروف النيوزيلاندي ٣٨.٩ ريال سعودي بدلا من ٤٩.٩ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة لولو هايبر وعروض عيد الأضحى الرائعة علي الفواكه واللحوم والأسماك - ثقفني error: Alert: Content is protected !!

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف لولو هايبر وعروض عيد الأضحى الرائعة علي الفواكه واللحوم والأسماك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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