تراند الفن: علاء إبراهيم: الأهلي “حظه حلو” لمواجه كايزر تشيفز

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أكد علاء ابراهيم لاعب الأهلي السابق، أن فريقه “حظه حلو” وأنه سيواجه فريق كايزر تشيفز في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال علاء في تصريحات تلفزيونية: إن فريق كايزر تشيفز عامل حساب الأهلي وهيدافع في أغلب دقائق المباراة.

وتابع: أنه على الأهلي توخى الحذر في المباراة، مؤكدا أن خط هجوم الأحمر قادر على حسم المباراة في آي وقت.

وأردف: أنه لا يفضل وجود ثلاثة لاعبين ارتكاز في خط الوسط، والاكتفاء بثنائي في الوسط مع قفشة كصانع ألعاب تحت محمد شريف.

وأتم أن محمد شريف يذكره بعماد متعب في تحركاته داخل الملعب.

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