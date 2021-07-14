تراند الفن: نفذ بعد نصف ساعة.. تعرف على كتاب “اللمع” للأشعري بجناح الأزهر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 صباحاً - علق العديد من رواد جناح الأزهر الشريف، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، على سرعة نفاذ الكميات المطبوعة من كتاب “اللمع” في الرد على أهل الزيغ والبدع، للإمام أبي الحسن الأشعري، وكنا قد علمنا، أن الكتاب لا يصمد أمام إقبال الزوار عليه أكثر من ساعة فقط، وتنفذ الكمية الموجودة، فما سر هذا الكتاب؟

يرجع ذلك لأهميته لدى الدارسين والمهتمين بالعقيدة الأشعرية، لأن الكتاب يعد من أهم المصادر المتصلة بالإمام الأشعري، وقد أتى الكتاب في عشرة أبواب وهى:-

الأول: عن الكلام في وجود الصانع وصفاته، والثاني عن الكلام في القرآن والإرادة، والثالث في الإرادة وأنها تعم سائر المحدثات، والرابع عن الكلام في الرؤية، والخامس عن الكلام في القدر، والسادس عن الكلام في الاستطاعة، والباب السابع عن الكلام في التعديل والتجوير، والباب الثامن عن الكلام في الإيمان، والباب التاسع عن الكلام في الخاص والعام، والوعد والوعيد، والعاشر عن الكلام في الإمامة.

وجاء في خاتمة الكتاب رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام وإسناد نقله المتن، وقول منكري البحث، والنظر في أصول الدين، وأورد في آخره إجابات ردّ فيها على منكري البحث، والنظر في أصول الدين.

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