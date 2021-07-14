تراند الفن: طقس الأربعاء حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 صباحاً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى نهارا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا، طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما وبانسبة لحالة البحرالأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

الإسكندرية 31 24

وادى النطرون 35 24

طنطا 36 24

شبين الكوم 37 25

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