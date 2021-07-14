تراند الفن: بعد عامين من غيابه.. العثور على مفقود أملج بهذه المحافظة

صحيفة المرصد : تم العثور على مفقود أملج مسلم المرواني الذي فقد قبل عامين في جدة بعدما تعرف عليه أحد الأشخاص بعد إعلان تغيبه.

ووفقاً لـ”سبق”، فإن أحد الأشخاص شاهد صورته في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرف عليه.

من جانبها عبرت أسرة المفقود عن فرحتها بعد العثور عليه.