تراند الفن: شاهد: أول تعليق من طليق إلهام الفضالة بعد إعلانها طلاقهما وزواجها من شهاب جوهر: “أنا اللي مرتاح والله”!

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه الكاتب الصحفي والإعلامي خليل التميمي، رفقة عدد من أصدقائه حيث يقضون سويا عطلة صيفية في مدينة ”بودروم“ في تركيا.

واعتبر رواد التواصل الاجتماعي، حديث خليل التميمي، هو أول تعليق له على ما قامت به زوجته السابقة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، بإعلانها طلاقهما وزواجها من مواطنها الفنان شهاب جوهر.

وظهر أحد أصدقاء خليل التميمي، وهو يردد حديثا لصديق ثان يقول: ”مرتاح كنك مرتاح“، فقال: ”إي الأجواء حلوة“، ليتدخل خليل التميمي، قائلا: أنا اللي مرتاح“، وسط ضحكات الحضور.



