تراند الفن: هل يحق للكهربائي والترزي والسباك الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري؟

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 صباحاً - كشف البنك المركزي عن موقف أصحاب المهن الحرة، من الحصول على مبادرة التمويل العقاري، بفائدة 3% على مدار 30 عاما، حيث يسمح المركزي لأصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة، ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من الاستفادة من المبادرة، وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب، وجاهزة للسكن، مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة، في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة، وبالتالي تعذر رهنها.

ويشترط البنك المركزي لتمويل الفئات التى يصعب إثبات دخلها، مثل الكهربائي والترزي والسباك وغيرهم، من المهن الحرة عبر تغطية مخاطر السداد، من خلال عمل وثائق تأمين جماعية، وفقا لرغبة كل بنك، مع تحمل البنك تكلفتها:-

-أن تكون مدة الخدمة بجهة العمل عام بالنسبة لمزاولى المهن الحرة والحرفية والأنشطة التجارية والصناعية.

-دخل إضافي يمكن قبولة مع إجراء الاستعلام عنه.

-رصيد وحركة حساب توفير البريد.

-رصيد وحركة الحساب البنكي الدائن إن وجد.

-وجود نمط استهلاكي يمكن إثباتة مع معرفة مدي انتظام العميل به من خلال فاتورة الكهرباء والتليفون المحمول أو خط التليفون الأرضي أو أقساط سلع استهلاكية إن وجدت.

-الأعباء الإجتماعية مثل إعالة الأبناء الأب والأم.

-عمل الزوجة إن وجد.

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