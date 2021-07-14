فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 صباحاً - كشفت الفنانة وعارضة الأزياء الكويتية روان بن حسينأنهات لن تستطيع ان

تودّع والدتها التي توفيت الأحد الماضي.

وقالت روان إن الكويت رفضت السماح لها بالدخول الى أراضيها بسبب عدم

اعترافها بلقاح سينوفارم الصيني الذي كانت قد تلقته للوقاية من فيروس كورونا وكتبت

على صفحتها:” بلادي وإن جارت عليَّ عزيزة.. أمي الحبيبة، انحرمت من شوفتها قبل

الدفن، ومحرومة من زيارة قبرها، وعاجزة عن أن أكون بجانب أخي وأخواتي الصغار الذين

بأمس الحاجة لي.

وختمت :”لیش؟ لأنني أخذت لقاح سينوفارم المعتمد من دولة الإمارات ودول

العالم، إلا بلدي الكويت الحبيب.. هل هذا يعقل؟ بلدي غالية عليَّ، ولحم أكتافي من

خيرها، ما هقيت يجي اليوم إللي بلدي تحرمني فيه من أبسط حقوقی بس.. حسبي الله ونعم

الوكيل”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكويت تمنع روان بن حسين من حضور دفن والدتها والسبب صادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.