فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: كشفت نتائج الاختبارات السريرية التي أجراها باحثون أمريكيون، أن الأطعمة الخمرة مثل “المخللات” تزيد من تنوع ميكروبيوم الأمعاء وتعزز المناعة وتخفض الالتهابات. وبحسب “روسيا اليوم”، تشير مجلة Cell، +أن الباحثين اكتشفوا زيادة تنوع الميكروبيوم لدى الأفراد الذين يتناولون المخللات وانخفاض البروتينات الالتهابية، بما فيها الإنترلوكين 6، المرتبط بحالات التهاب المفاصل الروماتويدي والنوع الثاني من السكري، والإجهاد المزمن. أما الذين لا يتناولونه فبقي تكوين الميكروبيوم عندهم مستقرًا ولم ينخفض ​​أي من البروتينات الالتهابية التسعة عشر. ويقول الدكتور جوستين زونينبرغ، رئيس فريق البحث، “هذا اكتشاف مذهل، وهو مثال أولي لكيفية تحسين تنوع ميكروبيوم الأمعاء بتغيير بسيط في النظام الغذائي”. ووفقا للباحثين، تساعد الأطعمة المخمرة مثل المخلل على الاحتفاظ بوزن طبيعي وتخفض احتمال الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تقلل الإصابة بالأمراض الخطيرة.. فوائد صحية مذهلة لـ”المخللات”! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.