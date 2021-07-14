تراند الفن: مستشار السيسي يكشف عن تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

صحيفة المرصد: كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز.

وقال “تاج الدين”، إن دلال عبد العزيز تعاني من المضاعفات التي تلي التعافي من كورونا، مبينا أن حالتها الصحية لم تتحسن.

وأوضح أن هناك 25 عرضا صحيا يمكن أن يحدث بعد التعافي من كورونا، بعضها يتعلق بالحالة النفسية والعصبية للشخص المتعافي.

ومن الجدير بالذكر أن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز شهدت بعض التحسن؛ لكنها تتعرض لبعض الأعراض التي تؤخر شفاءها، خاصة التنفس.