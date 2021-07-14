تراند الفن: شروط التقديم ببرامج البعثات التدريبية الخاص بالكوادر لأعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 صباحاً - كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الثقافة، عن فتح باب التقدم لبرنامج البعثات التدريبية الخاص بالكوادر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بأكاديمية الفنون، اعتبارا من 15 يوليو الجاري وحتى 19 سبتمبر 2021.

وأوضحت الوزارة، أن البرامج لمدد تتراوح من أسبوعين إلى 6 أشهر، في عدد من الدول، منها (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وإيطاليا).

وأوضحت الوزارة، أنه للتقديم على تلك البرامج التدريبية يجب اتباع بعض شروط التقديم والتي جاءت على النحو التالي:

1- أن يكون من العاملين بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون.

2- أن يكون مصري الجنسية.

3- أن يكون محمود السيرة وحسّن السُمعة، ولم يسبق الحُكم عليه في جناية أو في جُنحة مُخلة بالشرف أو في إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المُرتبطة بها.

4- أن يكون متمتعًا باللياقة الصحية التي تقتضيها البعثة، وأن تكون حالته الصحية تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها في البلد المُزمع إيفاده إليها.

5- أن يكون مستوفيًا للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذي تقدم له، والتي تضعها اللجنة التنفيذية للبعثات عند الإعلان عن البعثات.

6- أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة.

7- ألا يكون قد سبق إيفاده في بعثة للغرض ذاته، أو تم إلغاء إيفاده.

8- ألا يكون المُتقدم على منحة مُقدمة للدولة أو بعثة أو أجازة دراسية لذات غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان.

9- الحصول على موافقة السلطة المُختصة بالجهة التابع لها المبعوث.

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