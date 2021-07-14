تراند الفن: تصل حتى 3000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل وائل جسار بالعلمين الجديدة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يحيي المطرب وائل جسار حفلا غنائيا، يوم الجمعة الموافق 23 يوليو، في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الموسيقي.

وجاءت أسعار تذاكر الحفل على موقع “تيكتس مارشيه”، كالتالي: 500 جنيه لفئة “الجولد”، و850 جنيهًا لفئة “البلاتينيوم”، وتبدأ فئة الـ “في آي بي” من ألف و250 جنيها وتنتهي بـ3 آلاف جنيه.

وطرح الفنان وائل جسار مؤخرا أغنية سينجل جديدة، بعنوان “ولا في الأحلام” التي صدرت بشكل رسمي عبر قناة الشركة المنتجة “لايف ستايلز ستوديوز” على موقع “يوتيوب”.

وتدور قصة الفيديو كليب حول صحفية جميلة تأتي لتصوير تقرير مع وائل في منزله، فيقع في حبها ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة بالمنطقة التي يعيش فيها ليكسب ودها.

وأغنية “ولا في الأحلام” من كلمات أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقي شريف منصور، ميكس وماستر محمد جوده.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.