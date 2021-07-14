تراند الفن: مصر.. خطفت ابن جارتها وذبحته ودفنته في قبو المنزل ثم تناولت الفطور معها!.. والسبب صادم

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد : شيع أهالي قرية بمحافظة القليوبية شمال القاهرة بمصر، جثمان طفل ذبحته جارته ودفنته في قبو المنزل بمساعدة زوجها وأبنائها، بعد خطفه، بسبب خلافات مع والدته على مبلغ 8 آلاف جنيه.

ذبحته ثم تناولت مع والدته الإفطار

وكشفت والدة الطفل القتيل، وتدعى سمر، أمام الجهات المسؤولة عن التحقيق، تفاصيل الواقعة، حيث قالت إنها فوجئت يوم الحادث باختفاء ابنها عمار البالغ من العمر 6 سنوات من أمام المنزل أثناء تناولهما وجبة الإفطار مع جارتها المتهمة بذبح الطفل، مشيرة إلى أن المتهمة قامت هي وزوجها بذبحه، وبعدها جاءت لتناول الطعام معها. وفقاً لموقع “سكاي نيوز”

وأشارت والدة الطفل إلى أن المتهمة وزوجها وأبناءها، كانوا يقومون بالبحث معهم طوال فترة اختفاء ابنها، موضحة أن المتهمة كانت توهمها بخطفه أثناء البحث.

وأوضحت الأم أثناء التحقيقات، أن الدافع وراء ارتكاب جارتها الجريمة، هو خلاف مالي على 8 آلاف جنيه دَين على المتهمة.

خلافات مالية

وأكدت الجهات الأمنية وجود خلافات مالية بين الجارة البالغة من العمر 45 عاما، ووالدة الطفل المجني عليه، وبناء عليه استدرجت الطفل لمنزلها وذبحته بسلاح أبيض، ودفنته في قبو المنزل بمساعدة زوجها (47 عاما)، وابنيهما (22 و25 سنة).

وتم ضبط المتهمين،الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة بعد مواجهتهم بالأدلة.