نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021 هلا بالعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض بنده اليوم و التي تقدم افضل أنواع المنتجات و السلع الغذائية لذالك هناك إقبال كبير من المواطنين في جميع مدن المملكة العربية السعودية لمعرفه هذا العرض كي يستفيدوا من تلك الخصومات الكبيرة المقدمة بمناسبه اقتراب عيد الأضحى المبارك حيث تقدم جميع أنواع اللحوم الطازجة و الفواكه و الخضروات وجميع أنواع المعلبات الغذائية و الأدوات الكهربائية و المنزلية بخصومات تصل إلي نصف الثمن كي يستفيد جميع الأشخاص.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده علي جميع انواع الفواكه كالعنب و البطيخ و التين و الكمثري و المانجو و جميع الخضروات كالملفوف و الخيار و الجزر وجميع أنواع الألبان ومشتقاتها والجبن ايضا كما تحتوي علي جميع المستلزمات الخاصة بالرجال و النساء من ملابس ومستحضرات تجميل بتخفيضات تصل الي 50% وسوف نقدم لكم مجله العروض و التي يتواجد بها صور المنتجات المتواجدة في جميع المتاجر و الأسواق الخاصة ببنده وهايبر بنده.

مجله عروض بنده

تحتوي عروض بنده علي جميع المعلبات الغذائية حيث تقدم الفول المدمس بالخلطه بسعر 9.95 ريال سعودي و معجون الطماطم و كريمه البندق و الشوكلاته المشكلة بسعر 38.95 ريال سعودي و صدور الدجاج الطريه بسعر 43.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي علي الجبن المزرايلا المبشور و شرائح جبن بريزيدون بسعر 8.95 ريال سعودي و جبنه بيضاء بسعر 6.95 ريال سعودي و الجبن الفيتا و الزبادي الطازج و وكريمه الطبخ.

تحتوي عروض بنده ايضا علي الخضار المشكل بسعر 11.95 ريال سعودي و البطاطس بسعر 10.95 ريال سعودي و بط كامل داري بسعر 49ز95 ريال سعودي و فخذ غنم فاخر بسعر 44.95 ريال سعودي و كوكتيل المؤكولات البحريه للأسماك بسعر 21.95 ريال سعودي و لب الافواكادوا و الباميه بسعر 10.95 ريال سعودي و لب الجوافه كما تحتوي علي الحلويات و البسكويت و الكيك وميني دونات بسعر 3.95 ريال سعودي بخصومات علي جميع السلع الغذائيه بمناسبه العيد المبارك.

تضم عروض بنده الجبن الموزاريا و شرائح الجبن البرزيدون ابدام بسعر 8.95 ريال سعودي و الجبن البيضاء كما تحتوي ايضا علي جبن فيتا المصري بسعر مميز للغايه وكذالك الجبن الفرنسي من حليب الغنم بسعر 27.95 ريال سعودي و الزبده الغير مملحه بسعر 13.95 ريال سعودي و الجبنه بالقشطه بسعر 9.95 ريال سعودي كما تحتوي علي الزبادي و الحيلب.

كانت هذه عروض بنده اليوم 14 يوليو الأربعاء و التي قدمنها لكم كي تستفيدوا من المنتجات المقدمة بمناسب عيد الأضحى المبارك حيث تقدم اقوي الخصومات و التخفيضات علي جميع السلع الغذائية حيث يستمر هذا العرض في جميع متاجر لمده أسبوع فقط فسارعوا قبل انتهاء هذا العرض.