تراند الفن: سفارة المملكة في أمريكا تحذر من التعامل مع منتحلي صفة موظفيها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:12 صباحاً - حذرت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، من عمليات نصب واحتيال، عن طريق انتحال صفة موظفيها.

وأكدت السفارة، على ضرورة عدم التعامل مع اتصالات ورسائل تنتحل صفة موظفي السفارة للحصول على مبالغ مالية.

وقالت السفارة: “تود السفارة إعادة التأكيد على المواطنين الكرام بالحذر من منتحلي صفة موظفيها، وتشدد على أهمية عدم التعامل مع مثل تلك الاتصالات أو الرسائل وتجاهلها، وعدم تحويل اي مبالغ مالية لهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.