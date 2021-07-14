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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:12 صباحاً - أدمن 23 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد: أكد أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، أن لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة أقرت إطلاق اسم “تروية” لتوثق به الحالة المطرية التي ستؤثر على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، الربع الخالي، مكة المكرمة، وأجزاء من جنوبي منطقتي الرياض والشرقية.
وتوقع المسند عبر حسابه في تويتر، أن تستمر حالة تروية المطرية الصيفية لأكثر من أسبوع، ويبدأ نشاطها الفعلي في المملكة مطلع الأسبوع القادم، وعليه من يرغب بزيارة جازان، نجران، عسير، الباحة، الطائف في هذه الأيام قد يصادف أمطاراً مميزة.
وأوضح أن اليوم تبدأ الحالة المطرية الصيفية “تروية” ونطاق تأثيرها يشمل مرتفعات جازان وعسير وجنوب شرق الربع الخالي وأجزاء من عمان، اليمن، الإمارات، فيما كشف عن قائمة بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم 29 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “المسند” يعلن بداية الحالة المطرية الصيفية “تروية”.. ويكشف مدتها والمناطق المتأثرة بها! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.