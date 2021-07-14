تراند الفن: الهند تسجل ارتفاعا كبيرا في حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:12 صباحاً - أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 38792 إصابة و624 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يمثل ارتفاع كبير في معدل الإصابات اليومية.

وبذلك يبلغ العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الهند، 30946147، والوفيات 411406 أشخاص، منذ بداية الوباء العام الماضي.

وفي وقت سابق، اكتشفت 11 دولة جديدة، حالات جديدة من فيروس كورونا المتحور، عُرف بسلالة “دلتا” الهندية، حيث ارتفع العدد الإجمالي للمصابين في الدول التي ظهرت بها السلالة الجديدة إلى 96 شخصًا، وفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية خلال الأسبوع الماضي.

وأعرب تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن قلقه الشديد إزاء انتشار سلالة دلتا، باعتبارها الأكثر قُدرة على الانتشار بين سلالات فيروس كورونا، ما يُؤدي إلى زيادة الإصابات اليومية، وسط مخاوف من عودة الضغط على الأنظمة الصحية.

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