تراند الفن: مستشفى سوهاج الجامعي ينقذ حياة شابًا حاول الانتحار بقطع رقبته بسكين (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:12 صباحاً - نجح فريق طبى بمستشفى سوهاج الجامعي، في إنقاذ حياة شابًا يبلغ من العمر 23 عاما، كان قد حاول الانتحار عن طريق قطع رقبته باستخدام سكين، فيما قام أهل المصاب بنقله على الفور للمستشفى الجامعي.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، إن المصاب حضر إلى المستشفى وهو في حالة خطرة، وقام أطباء الاستقبال والطوارئ بالمستشفى بعمل الإسعافات الأولية له، بالإضافة إلى توفير أربعة أكياس دم لتعويض الفاقد من المصاب، وإجراء الإشاعات اللازمة لتشخيص الإصابات الموجودة.

وأضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، أن المصاب كان يعاني من جروح قطعية متعددة بالرقبة، منها جرح قطعي طوله حوالى 20 سنتيمتر، وكان عميق جدًا حيث تسبب في حدوث تمزق بالعضلات والأوعية الدموية بالرقبة، وحدوث شروخ متعددة بغضروف القصبة الهوائية.

وذكر الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، أنه تم علي وجه السرعة نقل المصاب إلى غرفة العمليات بوحدة جراحة الوجه والفكين بالمستشفى، وإجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياته، والتي تعد من الجراحات الدقيقة والخطيرة التي تحتاج إلى مهارة ودقة عالية في إجرائها.

وأوضح الدكتور كمال الشرقاوي، رئيس وحدة جراحة الوجه والفكين بالمستشفى الجامعي، أنه خلال العملية تم عمل استكشاف كامل للرقبة، وربط جميع الأوعية الدموية النازفة بها، وعمل رتق لعضلات الرقبة المتهتكة، إلى جانب إجراء تصليح لغضروف القصبة الهوائية، قائلا “بفضل العناية الإلهية فالمصاب الآن حالته الصحية جيدة ومستقرة”.

يذكر أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية، ضم كلًا من الدكتور إسلام عامر مدرس جراحه الوجه والفكين، والدكتور محمد عبد العال علي مدرس مساعد جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمود فهمى طبيب مقيم بالوحدة،

وشارك في تخدير المصاب الدكتورة نهال سمير مدرس مساعد التخدير، والدكتور محمود خلف معيد، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد حمودي مدرس التخدير.

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