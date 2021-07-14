تراند الفن: “لا للإكرامية”.. لافتات جديدة بشواطئ الإسكندرية لمنع استغلال المواطنين

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:12 صباحاً - أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، عن تعليق لافتات بعدد من الشواطئ تحت عنوان “لا للإكرامية”، لمنع استغلال المواطنين، مع العمل على نشر الفكرة في جميع الشواطئ في القريب العاجل.

وتم وضع اللافتات على بوابة شاطئ رأس التين الشرقي وشاطئ الأنفوشي الغربي، والتأكد من كتابة سعر ساعة تأجير البدالات 80 جنيهًا، لعدم المغالاة في الأسعار بشاطئ جزيرة الدهب.

وذكرت السياحة والمصايف، أن نسبة الإشغال في الشواطئ تراوحت بين 25 % إلى 50%، بينما كانت نسبة إشغال شواطئ العجمي العامة 35% والمؤجرة 25%.

وقال رشاد، إن موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف Www.catr.gov.eg، استقبل 35 حجزًا إلكترونيًا للشواطئ أمس الثلاثاء، بعدد أفراد 195، و30 حجزًا عن اليوم الأربعاء بعدد أفراد 192.

وأشار إلى أنه في سابقة تحدث لأول مرة، استضاف شاطئ المندرة المجاني 25 طفلًا من “أطفال بلا مأوى”، بالتنسيق مع الفريق المحلي لأطفال وكبار بلا مأوى برئاسة الدكتورة ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

ولفت إلى أنه تمت متابعة أعمال إزالة المخلفات ونظافة مياه الشواطئ، واستكمالًا لأعمال صيانة ورفع كفاءة دورات المياه تمت متابعة نظافة دورات المياه بجميع الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، ومتابعة أعمال نظافة الرمال ورفع القمامة من جميع الشواطئ، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد بين الشماسي والكراسي بجميع الشواطئ.

وكذلك تم التأكد من وجود أبراج المراقبة وعمال الإنقاذ بجميع الشواطئ، وصيانة غرفة الإسعاف بشاطئ جليم العام وشاطئ ادوارد الخراط، وتصميم شبكة بحجم كبير بشاطئ ستانلي لنظافة مياه البحر.

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