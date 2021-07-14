تراند الفن: العراق.. إعلان الحصيلة الرسمية لضحايا حريق بمستشفى في ذي قار‎‎

صحيفة المرصد : قالت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، إن 60 شخصاً لقوا مصرعهم، جرّاء حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار، في حصيلة هي الأحدث لأعداد المتوفين.

ويأتي الإعلان الرسمي بعد تضارب الأنباء بشأن الحصيلة النهائية لضحايا الحريق، الذي اندلع في مستشفى مخصص لعلاج مرضى كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إنه ”بعد إتمام إجراءات الدفاع المدني والطب العدلي في محافظة ذي قار، بلغ مجموع شهداء حادثة مستشفى الإمام الحسين عليه السلام ٣٩ شهيدا معلوم الهوية و ٢١ شهيدا مجهول الهوية“.

وأضافت أنه ”يتم حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث المجهولة الهوية، وسيتم الإعلان عن ذلك حال إكمال الإجراءات الطبية العدلية اللازمة“.