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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:12 صباحاً - أدمن 8 دقائق مضت المرصد 10 زيارة
صحيفة المرصد : قالت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، إن 60 شخصاً لقوا مصرعهم، جرّاء حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار، في حصيلة هي الأحدث لأعداد المتوفين.
ويأتي الإعلان الرسمي بعد تضارب الأنباء بشأن الحصيلة النهائية لضحايا الحريق، الذي اندلع في مستشفى مخصص لعلاج مرضى كورونا.
وقالت الوزارة في بيان إنه ”بعد إتمام إجراءات الدفاع المدني والطب العدلي في محافظة ذي قار، بلغ مجموع شهداء حادثة مستشفى الإمام الحسين عليه السلام ٣٩ شهيدا معلوم الهوية و ٢١ شهيدا مجهول الهوية“.
وأضافت أنه ”يتم حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث المجهولة الهوية، وسيتم الإعلان عن ذلك حال إكمال الإجراءات الطبية العدلية اللازمة“.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: العراق.. إعلان الحصيلة الرسمية لضحايا حريق بمستشفى في ذي قار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.