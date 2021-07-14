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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:12 صباحاً - أدمن 32 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد : علق الكاتب الروائي عبده خال، على قيام السياسي التونسي محمد الهاشمي الحامدي، بشكر المملكة بعد تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بإرسال مساعدات طبية إلى بلاده من بينها مليون جرعة لقاح ضد كورونا وأجهزة ومسلزمات طبية.
وكان الهاشمي قد نشر تغريدة بحسابه قال فيها: “أيما دولة في العالم تتبرع لأخرى بمليون من لقاحات كورونا تستحق الشكر، والقيادة السعودية التزمت بمثل هذه المساعدات لتونس وإجراءات أخرى مهمة، لذا فهي تستحق الشكر، أما الطبقة السياسية التونسية التي أوصلت القطاع الصحي لدرجة الانهيار فتستحق أن تُرجَم بالتغريدات والتدوينات”.
ورد عليه “خال” ساخراً : “يامحمد انتهي زمن الجوخ، والغفلة، النصيحة، وفر نفاقك لدولة جديدة لم تعرف تلوناتك”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “عبده خال” يرد على التونسي “محمد الهاشمي” بعد شكره للمملكة : وفر نفاقك لدولة لم تعرف تلوناتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.