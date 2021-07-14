تراند الفن: «الموارد البشرية» توضح مزايا قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 12:09 مساءً - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مزايا قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يدعم الأجور بنسبة 30 – 40 % لاستمرارية الموظفين، وتدريب الباحثين عن عمل، بدل المواصلات من وإلى العمل.

كما تضمنت المزايا “بدل الانتقال من منطقة إلى أخرى وبدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهات، وبدل العمل عن بعد لتشجيع أنماط العمل الجديدة”.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن بدء تطبيق قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية في 24/2/1443 هـ، وتوفير أكثر من 11 ألف فرصة وظيفية.

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