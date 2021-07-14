تراند الفن: 3 أسباب منعت نادي أسوان من استكمال مباريات الدوري على ملعبه.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 12:09 مساءً - قرر مجلس إدارة نادي أسوان، استكمال مبارياته المتبقية من مسابقة الدوري، على ستاد بتروسبورت، وعدم العودة إلى ملعبه مرة أخرى.

3 أسباب حالت دون استكمال نادي أسوان، مباريات الدوري على ملعبه بالمحافظة، واللجوء إلى ستاد بتروسبورت هي:

تعرض مجلس إدارة نادي أسوان، لضغوط كبيرة من جماهير الفريق الأزرق، بسبب رغبتهم في دعم الفريق من مدرجات الملعب كباقي الأندية الجماهيرية، ولكن إدارة النادي فشلت في توفير ذلك، مما تسبب في تعرضهم لضغوط جماهيرية كبيرة.

أدى انقطاع التيار الكهربائي عن مباراة وادي دجلة وأسوان بالدوري، إلى عودة الفريق لخوض مبارياته بالقاهرة مرة أخرى، خاصة وأن ذلك قد يحدث مرة أخرى، في ظل حاجة ستاد أسوان إلى اصطلاحات في مولد الكهرباء.

المبالغ الكبيرة التي يتكفل بها نادي أسوان لصالح شركة ستادات، كانت من أبرز الأسباب التي منعت النادي من الاستمرار على ملعبه، والعودة إلى ملعب بتروسبورت مرة أخرى، خاصة وأن التكاليف في الأخير لا تختلف كثيرًا عن ملعب النادي بالمحافظة، وهو الأمر الذي أكده مسؤولي النادي الجنوبي من قبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.