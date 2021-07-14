تراند الفن: مصطفى محمد يتصدر إعلان “جالطة سراي” لأطقم الموسم المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 12:09 مساءً - تصدر مصطفى محمد لاعب منتخبنا الوطني المحترف في صفوف فريق جالطة سراي التركي، الإعلان الرسمي للنادي التركي عن الأطقم التي سوف يخوض بها المباريات بكافة المنافسات.

وأعلن جالطة سراي عبر موقعه الرسمي، القميص الأساسي لمباريات الدوري والكأس المحليين وكذلك القميصين الاحتياطيين، بجانب قميص مخصص لمباريات دوري أبطال أوروبا.

وكان من المقرر أن يواجه فريق جالطة سراي نظيره أوليمبياكوس اليوناني المحترف في صفوفه أحمد حسن كوكا وديًا، ولكن حدثت أزمة بمطار أثينا أجبرت الفريق التركي على العودة دون خوضها.

يذكر أن فريق جالطة سراي، يستعد لمواجهة نظيره بي إس في آيندهوفن، في ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو، على ملعب “فيليبس”، على أن تقام مباراة العودة يوم 27 من نفس الشهر على ملعب “تورك تيليكوم أرينا”.

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