تراند الفن: وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة سكنية بمدينة بورسعيد الجديدة “سلام”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏41 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة سكنية بمشروع “سكن لكل المصريين – محدودي الدخل” بمدينة بورسعيد الجديدة “سلام “، والتي من المخطط أن تستوعب نحو 800 ألف نسمة، بجانب تنوع استعمالات الأراضي بها، بين أراضي إسكان متنوعة، ومشروعات خدمية وترفيهية وسياحية وغير ذلك.

وقال الوزير إنه بالنسبة لمشروعات الخدمات، تم البدء في تنفيذ جامعة أهلية على مساحة حوالى 44 فدانا تقريبًا على محاور الطرق، وجامعة تكنولوجية على مساحة 16.7 فدان، بجانب تنفيذ (مركز طبى وحضانة ونادٍ اجتماعي ومدرسة تعليم أساسي ووحدة إطفاء ومسجد وسوق تجارية وقسم شرطة)، بنسب إنجازٍ متقدمة، مشيرًا إلى أنه جارٍ توطين المشروعات ذات الأولويـة بالمدينة، وتشمل محورا سياحيا ترفيهيا، وجامعة إقليمية ومركز أبحاث دولي ومركز مؤتمرات ومعارض دولية وفنادق ومركز لرجال المال والأعمال ومدينة طبية ومدينة أوليمبية.

وأضاف المهندس مجدي علي حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة “سلام”، أنه بالنسبة لمشروعات المرافق بسكن لكل المصريين، جارٍ تنفيذ أعمال ( طرق ومياه وصرف صحي وري وكهرباء) بنسبة 78%، موضحًا أنه تم الانتهاء من مشروع محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150الف م3/يوم، وجارٍ تنفيذ محطة محولات شرق بورسعيد جهد 22/66 ك.ف شامل خط الربط بنسبة تنفيذ 80%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.