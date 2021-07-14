فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:09 مساءً - توجهت الفنانة الكويتية انتصار الشراح، إلى بريطانيا برفقة ابنتها دلال،

ونجلها سالم من أجل بدء رحلة علاجها.

وظهر في صورة متداولة، “الشراح”، وابنتها دلال في الطائرة أثناء مغادرة

الكويت للتوجه إلى لندن، فيما يتوقع أن تستمر الفترة العلاجية لمدة لا تقل عن 6

أشهر.

وذلك بسبب حالتها الصحية واحتياجها إلى العديد من الفحوصات، وإعادة التأهيل

وغسيل الكلى.

وكانت “الشراح” انتقلت إلى العناية المركزة بعد مضاعفات صحية تعرضت لها على

خلفية خضوعها لعملية جراحية أجرتها لاستئصال تقرحات في المعدة، حيث كانت تعاني ألم

في المعدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المصريون وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نقل فنانة شهيرة للعلاج في بريطانيا بعد تطور حالتها الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.