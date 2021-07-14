تراند الفن: الفوج الثاني لمقدمة البعثة الإدارية المصرية يتوجه لطوكيو استعدادًا للأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:09 مساءً - توجه صباح اليوم إلى مدينة طوكيو باليابان، الفوج الثاني من مقدمة البعثة الإدارية المصرية من أجل اللحاق بالفوج الأول الذي غادر أمس من أجل الاعداد للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

ضم الوفد المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشراع، ونائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد طوكيو، والدكتور أسامة صادق مدير العلاقات العامة باللجنة الأولمبية المصرية، وأحمد عبدالعليم المكتب الفني لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لحضور اجتماع تسجيل البعثات واستلام مقرات سكن البعثة المصرية والعمل على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة باستقبال البعثة المصرية وتذليل كافة العقبات مبكرًا.

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