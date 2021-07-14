تراند الفن: تاجر مخدرات يكشف تفاصيل سقوطه بالمرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:09 مساءً - تباشر جهات التحقيق بشرق القاهرة التحقيق مع عاطل تم ضبطه على خلفية تورطه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المرج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي، بوجود شخص يستخدم منزله لبيع المواد المخدرة وله معلومات جنائية.

علي فور انتقل رجال المباحث حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة المرج، وتم ضبط 2 بندقية آلية، وبندقية خرطوش، 4 خزينة وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدر البانجو زنة 27 كجما، وكمية من مخدر الهيروين زنة كجما، ومبلغ مالي، 2 هاتف محمول، و3 ميزان حساس، وسيارة بدخلها كمية من مخدر الهيروين زنة كجم.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار؛ وحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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