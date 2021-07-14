تراند الفن: “الخارجية” تعلن عن توفر عدد من الوظائف للرجال والنساء.. وتوضح طريقة التقديم

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن توفر عدد 4 وظائف لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك وإنتيبي (اوغندا) الجنسين، وذلك إنفاذا للتوجيهات الكريمة وحرصًا من وزارة الخارجية على إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف الشاغرة كالتالي: مسؤول موارد بشرية (P3): تاريخ نهاية التقديم: 01-08-2021، فضلًا عن مسؤول إداري (D2): تاريخ نهاية التقديم: 17-07-2021، إلى جانب مسؤول موارد بشرية (P4): تاريخ نهاية التقديم: 16-07-2021، رئيس المشاركة النوعية (P5): تاريخ نهاية التقديم: 17-07-2021.

وقالت الوزارة، أنه يرجى تزويد الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية نسخة من التقديم على البريد الإلكتروني التالي: هنا .