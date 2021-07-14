تراند الفن: روان بن حسين تثير الجدل:”انحرمت من شوفت والدتي قبل الدفن”.. وتكشف عن سبب منعها من زيارة قبرها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:09 مساءً - صحيفة المرصد: عبرت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عن حزنها الشديد، لعدم قدرتها على توديع والدتها التي فارقت الحياة، الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض.

وأوضحت “روان”، أن رفض السماح لها بالدخول إلى الكويت لعدم الاعتراف بلقاح سينوفارم الصيني الذي كانت قد تلقته للوقاية من فيروس كورونا.

وأشارت “روان” عبر “الستوري” الخاص بها على “إنستجرام”:” بلادي وإن جارت عليَّ عزيزة.. أمي الحبيبة، انحرمت من شوفتها قبل الدفن، ومحرومة من زيارة قبرها، وعاجزة عن أن أكون بجانب أخي وأخواتي الصغار الذين بأمس الحاجة لي”.

وأردفت:”لیش؟ لأنني أخذت لقاح سينوفارم المعتمد من دولة الإمارات ودول العالم، إلا بلدي الكويت الحبيب.. هل هذا يعقل؟”.

وتابعت:”بلدي غالية عليَّ، ولحم أكتافي من خيرها، ما هقيت يجي اليوم إللي بلدي تحرمني فيه من أبسط حقوقی بس.. حسبي الله ونعم الوكيل”.