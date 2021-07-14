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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:09 مساءً - صحيفة المرصد: عبرت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عن حزنها الشديد، لعدم قدرتها على توديع والدتها التي فارقت الحياة، الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض.
وأوضحت “روان”، أن رفض السماح لها بالدخول إلى الكويت لعدم الاعتراف بلقاح سينوفارم الصيني الذي كانت قد تلقته للوقاية من فيروس كورونا.
وأشارت “روان” عبر “الستوري” الخاص بها على “إنستجرام”:” بلادي وإن جارت عليَّ عزيزة.. أمي الحبيبة، انحرمت من شوفتها قبل الدفن، ومحرومة من زيارة قبرها، وعاجزة عن أن أكون بجانب أخي وأخواتي الصغار الذين بأمس الحاجة لي”.
وأردفت:”لیش؟ لأنني أخذت لقاح سينوفارم المعتمد من دولة الإمارات ودول العالم، إلا بلدي الكويت الحبيب.. هل هذا يعقل؟”.
وتابعت:”بلدي غالية عليَّ، ولحم أكتافي من خيرها، ما هقيت يجي اليوم إللي بلدي تحرمني فيه من أبسط حقوقی بس.. حسبي الله ونعم الوكيل”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: روان بن حسين تثير الجدل:”انحرمت من شوفت والدتي قبل الدفن”.. وتكشف عن سبب منعها من زيارة قبرها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.