تراند الفن: مسؤول مصري : إسرائيل لها تأثير في ملف سد النهضة.. وهذا ما تريده !

صحيفة المرصد: مصطفى الفقي، المسؤول المصري البارز في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن “لإسرائيل تأثير بملف سد النهضة، لأنها تحلم أن تكون إحدى دول مصب نهر النيل، منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات”.

وأوضح الفقي الذي يشغل حاليا رئيس مكتبة الإسكندرية، خلال لقاء ببرنامج “يحدث في مصر”، أن “عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة، يستهدف التعبئة والحشد الدولي للوضع الحالي الذي يشهده الملف، واصفا إياها بأنها “إثبات حالة”.

وبين أن “مصر لن تعود إلى المفاوضات بصيغتها الحالية”، مؤكدا “أهمية مطالبة الاتحاد الإفريقي لإثيوبيا بالتوقف عن الإجراءات الأحادية، والتفاوض خلال مدى زمني يتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام”، مؤكدا أنه “يتعين على مصر الاعتماد في حل الأزمة على الحلول غير التقليدية والاتصالات مع الدول صاحبة التأثير”.