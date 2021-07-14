تراند الفن: بعد إعلان حملها من مجهول.. ما علاقة زوج قمر اللبنانية السابق بالرئيس جمال عبد الناصر؟

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:09 مساءً - حالة من الجدل أثارتها الفنانة قمر اللبنانية، بعد تصريحاتها المثيرة بأنها لا تمانع بأن يُطلق عليها لقب “سينجل مازر”، معربةً عن غضبها من الانتقادات التي وجهت لها بسبب هذه التصريحات.

وتقول الفنانة قمر اللبنانية، إنها تزوجت من حفيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، رجل الأعمال جمال مروان، صاحب شركة قنوات ميلودي، ابن أشرف مروان زوج منى عبد الناصر، ابنة الرئيس الراحل.

وقالت إنها أنجبت منه منها ابنًا ولكنه أنكر نسبه، ويوجد خلاف بينهما على هذا النسب، فلجأت قمر للقضاء المصري عام 2010، لرفع دعوى قضائية ضده لإثبات النسب، ومازالت القضية مقامة حتى الآن.

ودخل الطرفان في نزاع طويل استمر لسنوات، حيث اتهمت المنتج المصري بسرقة ورقة زواجهما، وطالبته بإجراء تحليل DNA، ولكنه رفض بعد ما خضعت هي والطفل للتحليل.

وتم تسليم نتائج العينة للسفارة المصرية في لبنان، وأرسلتها لمحكمة الأسرة المصرية، من أجل مقارنتها بنتائج تحاليل الأب، ولكنه رفض ذلك قائلًا إنه لم يتزوجها.

وسبق نشرت قمر، منشورا عبر خاصية “ستورى” على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهى توضح غضبها من تدخل بعض الجمهور في حياتها الشخصية.

وكتبت “قمر”: “أغلبية العرب صايرين يحللوا ويحرموا مثل ما بدهم واسئلة غريبة بتوصلني عن حياتي، لكم الحق تنتقدوا شغلي ولكن حياتي خط أحمر”.

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