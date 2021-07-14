تراند الفن: وزارة الحج: لا يمكن استبدال شخص مكان آخر عند إلغاء حجز الحج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:09 مساءً - أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يمكن استبدال شخص مكان شخص آخر، وذلك في حالة إلغاء الحجز.

جاء ردا على استفسار أحد المستفيدين قائلاً: “زميلي أصيب بكورونا وسوف يلغي حجزه وحجز زوجته هل يمكن إضافة زوجتي بدلهم؟”.

ورد الحساب الرسمي لخدمة مستفيدي وزارة الحج والعمرة عبر موقع «تويتر»: «غير ممكن استبدال شخص مكان شخص آخر».

وتطرقت الوزارة إلى آلية إلغاء حجز الحج في حالة الإصابة بفيروس كورونا، وهي: «إلغاء التصريح ثم إلغاء الحجز وطلب استرجاع».

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